"Конфронтационная атмосфера": В Кремле оценили переход председательства в СБ ООН к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переход к России председательства в Совете Безопасности ООН в июле, заявив, что Москве предстоит проделать большую работу, несмотря на конфронтационную атмосферу в СБ.

"Повестка дня более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, получится ли у РФ за месяц вывести в русло объективности работу этого органа, Песков констатировал, что сделать это будет сложно, "учитывая крайне конфронтационную атмосферу в Совбезе".