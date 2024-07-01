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1 июля, 09:22

"Конфронтационная атмосфера": В Кремле оценили переход председательства в СБ ООН к России

Песков: РФ проделает большую работу в течение председательства в СБ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переход к России председательства в Совете Безопасности ООН в июле, заявив, что Москве предстоит проделать большую работу, несмотря на конфронтационную атмосферу в СБ.

"Повестка дня более чем загружена, поэтому предстоит большая работа. РФ всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны", сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, получится ли у РФ за месяц вывести в русло объективности работу этого органа, Песков констатировал, что сделать это будет сложно, "учитывая крайне конфронтационную атмосферу в Совбезе".

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Напомним, с 1 июля Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время запланировано три ключевых мероприятия. Так, 16 июля должны пройти дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого и устойчивого миропорядка, 17 июля темой для обсуждения станет ближневосточное урегулирование, а 19 июля состоятся дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Обложка ©

Getty Images / Stephen Chernin

Александр Юнашев
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