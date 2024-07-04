Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 07:35

Обчистившего самый большой самолёт "Мрия" чеха из ВСУ судят за преступления в Ирпене и Буче

Чешского наёмника ВСУ Симана судят в Праге за наёмничество и мародёрство

В Праге начался судебный процесс против 27-летнего чешского наёмника Филиппа Симана, воевавшего на стороне ВСУ в Ирпене и Буче. Его обвиняют в наёмничестве и мародёрстве. Об этом пишет портал České noviny.

"Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц. Среди них было золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки", — сказано в тексте.

Симан также украл дыхательную маску из самолёта Ан-225 "Мрия", который до уничтожения был самым большим самолётом в мире. Сам наёмник не соглашается с обвинением, заявляя, что планшет, который он забрал себе, содержал некую "секретную информацию", а серебряные слитки руководство ВСУ и вовсе позволило ему оставить у себя.

По словам иностранного легионера, военные обитали в покинутых украинцами домах, поэтому использование чужих пожитков было обычной практикой, а всё ценное, электронику и деньги они свозили "в штаб". Вероятно, это и была доля украинского командования, которую оно забирало за своё молчание о военных преступлениях наёмников.

По статье о наёмничестве Симан может сесть максимум на пять лет, однако срок за мародёрство достигает 20 лет, отметили авторы материала.

Путин объяснил, для чего Украине нужна была провокация в Буче
Путин объяснил, для чего Украине нужна была провокация в Буче

Ранее пленный наёмник ВСУ рассказал, что украинское командование обмануло его, бросив в самое пекло после "ускоренной подготовки". Колумбиец Монтилла приехал на Украину со своими приятелями весело повоевать и заработать денег, однако все девять его земляков теперь мертвы, а сам он оказался в российском плену.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Владимир Озеров
  • Новости
  • чехия
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров