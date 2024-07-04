В Праге начался судебный процесс против 27-летнего чешского наёмника Филиппа Симана, воевавшего на стороне ВСУ в Ирпене и Буче. Его обвиняют в наёмничестве и мародёрстве. Об этом пишет портал České noviny.

"Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц. Среди них было золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки", — сказано в тексте.

Симан также украл дыхательную маску из самолёта Ан-225 "Мрия", который до уничтожения был самым большим самолётом в мире. Сам наёмник не соглашается с обвинением, заявляя, что планшет, который он забрал себе, содержал некую "секретную информацию", а серебряные слитки руководство ВСУ и вовсе позволило ему оставить у себя.

По словам иностранного легионера, военные обитали в покинутых украинцами домах, поэтому использование чужих пожитков было обычной практикой, а всё ценное, электронику и деньги они свозили "в штаб". Вероятно, это и была доля украинского командования, которую оно забирало за своё молчание о военных преступлениях наёмников.

По статье о наёмничестве Симан может сесть максимум на пять лет, однако срок за мародёрство достигает 20 лет, отметили авторы материала.