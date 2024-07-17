Лавров дал ироничную оценку выступлению американского постпреда в Совбезе ООН

Постпред Штатов Линда Томас-Гринфилд очень красочно выступила на сессии Совета безопасности Организации объединённых наций. Такую оценку ей дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, представлявший нашу страну на заседании.

"Я благодарю представителя Соединённых Штатов за красочное выступление", — с иронией сказал глава российского МИД.

В рамках выступления Томас-Гринфилд попросту повторила неоднократно озвученные Вашингтоном тезисы о сути конфликта России и Украины. Кроме того, она заявила, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия, что осложняет ситуацию не только в Незалежной, но и во всё мире. А ещё американский постпред обвинила Москву в ядерном шантаже.