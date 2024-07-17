Лавров дал ироничную оценку выступлению американского постпреда в Совбезе ООН
Лавров поблагодарил постпреда США за красочное выступление на заседании СБ ООН
Постпред Штатов Линда Томас-Гринфилд очень красочно выступила на сессии Совета безопасности Организации объединённых наций. Такую оценку ей дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, представлявший нашу страну на заседании.
"Я благодарю представителя Соединённых Штатов за красочное выступление", — с иронией сказал глава российского МИД.
В рамках выступления Томас-Гринфилд попросту повторила неоднократно озвученные Вашингтоном тезисы о сути конфликта России и Украины. Кроме того, она заявила, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия, что осложняет ситуацию не только в Незалежной, но и во всё мире. А ещё американский постпред обвинила Москву в ядерном шантаже.
Напомним, что в рамках заседания Совбеза ООН Сергей Лавров указал, что разрешение кризиса в Европе должно быть достигнуто посредством устранения причин, из-за которых он возник, а именно — конкретными мерами по ликвидации факторов, представляющих угрозу для Российской Федерации. Он добавил, что НАТО явно не готово довольствоваться прокси-войной, которую ведёт против Москвы руками Киева, и стремится разжечь множество новых конфликтов по всему земному шару. Представитель США Мэтью Миллер в свою очередь заявил, что Штаты не станут устранять причины возникновения конфликта на Украине и продолжат сотрудничество с киевским режимом.
ТАСС / Валерий Шарифулин