"Он всё усвоил": Лавров вежливо донёс швейцарскому коллеге позицию России по "саммиту мира"
Лавров: Глава МИД Швейцарии усвоил наши аргументы по "саммиту мира"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о темах переговоров со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом во время поездки на Совбез ООН в США. Одной из них стал "саммит мира" по Украине в Бюргенштоке. Российский министр заметил, что вежливо донёс позицию Москвы.
"Он объяснял, что конференция в Бюргенштоке не была направлена против России, она была направлена на то, чтобы подготовить почву для настоящих переговоров с учётом интересов всех сторон. Мы ему объяснили вежливо, конечно, что эта конференция в Бюргенштоке была такой промежуточной кульминацией процесса, который был начат в поддержку "формулы Зеленского", — сказал Лавров в эфире Первого канала.
Глава МИД РФ добавил, что, по его мнению, коллега "усвоил наши аргументы".
Встречу двух министров организовали по инициативе швейцарской стороны на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Министры обсудили вопросы, которые коснулись "саммита мира", проходившего с 15-го по 16 июня в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей, в частности, США, государства ЕС, Турция и Швейцария. Одобрения Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Ватикана документ не получил.