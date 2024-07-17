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17 июля, 07:42

"Он всё усвоил": Лавров вежливо донёс швейцарскому коллеге позицию России по "саммиту мира"

Лавров: Глава МИД Швейцарии усвоил наши аргументы по "саммиту мира"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о темах переговоров со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом во время поездки на Совбез ООН в США. Одной из них стал "саммит мира" по Украине в Бюргенштоке. Российский министр заметил, что вежливо донёс позицию Москвы.

"Он объяснял, что конференция в Бюргенштоке не была направлена против России, она была направлена на то, чтобы подготовить почву для настоящих переговоров с учётом интересов всех сторон. Мы ему объяснили вежливо, конечно, что эта конференция в Бюргенштоке была такой промежуточной кульминацией процесса, который был начат в поддержку "формулы Зеленского", — сказал Лавров в эфире Первого канала.

Глава МИД РФ добавил, что, по его мнению, коллега "усвоил наши аргументы".

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Встречу двух министров организовали по инициативе швейцарской стороны на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Министры обсудили вопросы, которые коснулись "саммита мира", проходившего с 15-го по 16 июня в Бюргенштоке. Россию на него не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей, в частности, США, государства ЕС, Турция и Швейцария. Одобрения Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Ватикана документ не получил.

Наталья Афонина
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