"Он всё усвоил": Лавров вежливо донёс швейцарскому коллеге позицию России по "саммиту мира"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о темах переговоров со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом во время поездки на Совбез ООН в США. Одной из них стал "саммит мира" по Украине в Бюргенштоке. Российский министр заметил, что вежливо донёс позицию Москвы.

"Он объяснял, что конференция в Бюргенштоке не была направлена против России, она была направлена на то, чтобы подготовить почву для настоящих переговоров с учётом интересов всех сторон. Мы ему объяснили вежливо, конечно, что эта конференция в Бюргенштоке была такой промежуточной кульминацией процесса, который был начат в поддержку "формулы Зеленского", — сказал Лавров в эфире Первого канала.

Глава МИД РФ добавил, что, по его мнению, коллега "усвоил наши аргументы".