Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но бегать ни за кем не будет

Москва готова вести диалог, когда Запад одумается и оставит манию превосходства, однако бегать ни за кем не собирается. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Если и когда наши коллеги одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности, сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут. Но бегать и уговаривать, это не в наших традициях", — предупредил Лавров.

Министр отметил, что Евросоюз, который создавался для обеспечения благосостояния и стабильности всех участников, сейчас полностью превратился в придаток НАТО, и не менее, а иногда и более агрессивно требует нанести России поражение. В такой международной атмосфере стратегический диалог невозможен.