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17 июля, 19:08

Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но бегать ни за кем не будет

Москва готова вести диалог, когда Запад одумается и оставит манию превосходства, однако бегать ни за кем не собирается. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Если и когда наши коллеги одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности, сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут. Но бегать и уговаривать, это не в наших традициях", — предупредил Лавров.

Министр отметил, что Евросоюз, который создавался для обеспечения благосостояния и стабильности всех участников, сейчас полностью превратился в придаток НАТО, и не менее, а иногда и более агрессивно требует нанести России поражение. В такой международной атмосфере стратегический диалог невозможен.

Лавров заявил о готовности России работать с любым президентом США
Лавров заявил о готовности России работать с любым президентом США

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия будет следить за формулировками при заключении договора с Западом. Москва намерена "закладывать предохранители", чтобы избежать повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций, которые уже случались.

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Telegram / МИД России

Артур Лапсаков
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