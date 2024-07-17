Лавров заявил о готовности России работать с любым президентом США
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести дела и работать с любым американским президентом, лишь бы представитель Вашингтона мог вести равноправный и взаимоуважительный диалог. Такую позицию нашей страны он высказал на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.
"[Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил об этом: мы будем работать с любым американским лидером, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", — напомнил он.
В то же время дипломат обратил внимание, что при президенте США Дональде Трампе два государства могли вести диалог и переговоры, несмотря на количество введённых тогда антироссийских санкций, в том числе экономических и дипломатических.
Кстати, подобное заявление сегодня сделал и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, а наоборот, — вводились всё новые и новые ограничения. Но, тем не менее, констатировал пресс-секретарь президента РФ, был диалог. Песков также оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным. Как заявил бывший хозяин овального кабинета, если бы ему удалось переизбраться на второй срок в 2020 году, то конфликта на Украине удалось бы избежать.
Валерий Шарифулин/ТАСС