Лавров заявил о готовности России работать с любым президентом США

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести дела и работать с любым американским президентом, лишь бы представитель Вашингтона мог вести равноправный и взаимоуважительный диалог. Такую позицию нашей страны он высказал на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

"[Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил об этом: мы будем работать с любым американским лидером, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", — напомнил он.