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17 июля, 18:32

Лавров заявил о готовности России работать с любым президентом США

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести дела и работать с любым американским президентом, лишь бы представитель Вашингтона мог вести равноправный и взаимоуважительный диалог. Такую позицию нашей страны он высказал на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

"[Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил об этом: мы будем работать с любым американским лидером, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", — напомнил он.

В то же время дипломат обратил внимание, что при президенте США Дональде Трампе два государства могли вести диалог и переговоры, несмотря на количество введённых тогда антироссийских санкций, в том числе экономических и дипломатических.

Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине
Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

Кстати, подобное заявление сегодня сделал и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, а наоборот, — вводились всё новые и новые ограничения. Но, тем не менее, констатировал пресс-секретарь президента РФ, был диалог. Песков также оценил слова Трампа о хороших отношениях с Путиным. Как заявил бывший хозяин овального кабинета, если бы ему удалось переизбраться на второй срок в 2020 году, то конфликта на Украине удалось бы избежать.

Обложка ©

Валерий Шарифулин/ТАСС

Николь Вербер
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