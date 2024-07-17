"Был диалог": В Кремле оценили слова Трампа о хороших отношениях с Путиным
Песков: При Трампе США и Россия вели диалог, несмотря на санкции
Япония, Осака. Президент России Владимир Путин и экс-глава США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в рамках саммита Большой двадцатки. 2019 год. © Обложка AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
Вашингтон вводил санкции против России во время президентского срока экс-лидера США Дональда Трампа. Однако, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, несмотря на это, между государствами был диалог.
"Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились всё новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам", — сказал представитель Кремля, комментируя слова бывшего президента Штатов о том, что у него с российским лидером Владимиром Путиным были хорошие отношения.
Как сообщал Life.ru, Трамп заявил, что во время его президентского срока у него были хорошие отношения с Путиным. По мнению политика, если бы ему удалось переизбраться на второй срок в 2020 году, то конфликта на Украине удалось бы избежать.