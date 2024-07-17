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17 июля, 10:30

"Был диалог": В Кремле оценили слова Трампа о хороших отношениях с Путиным

Песков: При Трампе США и Россия вели диалог, несмотря на санкции

Япония, Осака. Президент России Владимир Путин и экс-глава США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в рамках саммита Большой двадцатки. 2019 год. © Обложка AP Photo/Susan Walsh/ТАСС

Япония, Осака. Президент России Владимир Путин и экс-глава США Дональд Трамп во время двусторонней встречи в рамках саммита Большой двадцатки. 2019 год. © Обложка AP Photo/Susan Walsh/ТАСС

Вашингтон вводил санкции против России во время президентского срока экс-лидера США Дональда Трампа. Однако, по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, несмотря на это, между государствами был диалог.

"Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились всё новые и новые ограничения. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам", — сказал представитель Кремля, комментируя слова бывшего президента Штатов о том, что у него с российским лидером Владимиром Путиным были хорошие отношения.

Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине
Песков не стал рассуждать, будет ли Трамп посредником по Украине

Как сообщал Life.ru, Трамп заявил, что во время его президентского срока у него были хорошие отношения с Путиным. По мнению политика, если бы ему удалось переизбраться на второй срок в 2020 году, то конфликта на Украине удалось бы избежать.

Александр Юнашев
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