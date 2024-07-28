Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

Малайзия направила России официальное письмо, в котором изъявила желание пополнить ряды членов БРИКС. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, чьи слова приводит его пресс-служба.

"Малайзия направила РФ как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнёра", – объяснил государственный деятель.

С его слов, стремление Малайзии стать полноправным членом БРИКС стало ключевой темой его переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, который недавно побывал с визитом в Куала-Лумпуре.