Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС
Малайзия направила России официальное письмо, в котором изъявила желание пополнить ряды членов БРИКС. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, чьи слова приводит его пресс-служба.
"Малайзия направила РФ как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнёра", – объяснил государственный деятель.
С его слов, стремление Малайзии стать полноправным членом БРИКС стало ключевой темой его переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, который недавно побывал с визитом в Куала-Лумпуре.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вступление в БРИКС сейчас находятся 24 государства. На фоне расширения организации она предложила создать свод критериев, необходимых для вступления, которые будут отражать идеи союза.
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