Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 14:49

Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

Малайзия направила России официальное письмо, в котором изъявила желание пополнить ряды членов БРИКС. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, чьи слова приводит его пресс-служба.

"Малайзия направила РФ как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнёра", – объяснил государственный деятель.

С его слов, стремление Малайзии стать полноправным членом БРИКС стало ключевой темой его переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, который недавно побывал с визитом в Куала-Лумпуре.

Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре
Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вступление в БРИКС сейчас находятся 24 государства. На фоне расширения организации она предложила создать свод критериев, необходимых для вступления, которые будут отражать идеи союза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Владимир Озеров
  • Новости
  • БРИКС
  • Малайзия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров