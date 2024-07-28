В Малайзии Лаврову подарили именную майку национальной сборной по футболу

В Куала-Лумпуре главе МИД РФ Сергею Лаврову подарили не только национальную малазийскую рубашку из батика, но и именную майку сборной Малайзии по футболу. Фото подарка публикует официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров высмеял "нефотогеничных" коллег за отказ от общего снимка на саммите в Лаосе

Лавров высмеял "нефотогеничных" коллег за отказ от общего снимка на саммите в Лаосе

Напомним, что Министр иностранных дел РФ прибыл в Малайзию с рабочим визитом. Сергей Лавров прилетел в страну после посещения Лаоса. Глава МИД России провёл встречи с малазийским коллегой Махомадом Хасаном и премьер-министром страны Анваром Ибрагимом. На переговорах Лавров облачился в традиционную малазийскую рубашку батик с узорами.