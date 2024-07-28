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28 июля, 06:20

В Малайзии Лаврову подарили именную майку национальной сборной по футболу

В Куала-Лумпуре главе МИД РФ Сергею Лаврову подарили не только национальную малазийскую рубашку из батика, но и именную майку сборной Малайзии по футболу. Фото подарка публикует официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В Малайзии Лаврову подарили именную майку национальной сборной по футболу. Фото © Telegram/Мария Захарова

В Малайзии Лаврову подарили именную майку национальной сборной по футболу. Фото © Telegram/Мария Захарова

Лавров высмеял "нефотогеничных" коллег за отказ от общего снимка на саммите в Лаосе
Лавров высмеял "нефотогеничных" коллег за отказ от общего снимка на саммите в Лаосе

Напомним, что Министр иностранных дел РФ прибыл в Малайзию с рабочим визитом. Сергей Лавров прилетел в страну после посещения Лаоса. Глава МИД России провёл встречи с малазийским коллегой Махомадом Хасаном и премьер-министром страны Анваром Ибрагимом. На переговорах Лавров облачился в традиционную малазийскую рубашку батик с узорами.

Обложка ©

Telegram/Мария Захарова

Александра Вишнякова
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