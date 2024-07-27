Лавров высмеял "нефотогеничных" коллег за отказ от общего снимка на саммите в Лаосе Лавров не расстроен отказом глав МИД от общего фото на Восточноазиатском саммите 27 июля, 13:34 Сергей Лавров. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал придавать значения отказу западных коллег сделать общее фото на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Лаосе. Дипломат шутливо пояснил в беседе с журналистами, что видимо некоторые участники мероприятия побоялись оказаться нефотогеничными.

"Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. Я мало значения придаю таким протокольным аспектам. Хотя я сказал, что Запад ушёл от дипломатии, — она ему не нужна, ему нужны санкции, — но кроме санкций ему нужны картинки, которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся", — уточнил Лавров.

По словам министра, Запад хочет просто создавать "картинку" и не думать о сути дела. Так, на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии страны глобального Юга отказались подписывать общую резолюцию против России, тогда организаторы мероприятия просто предложили им сфотографироваться вместе с другими участниками ради одной общей "семейной фотографии".

Ранее сообщалось, что 25 июля министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом. В рамках него российский дипломат поучаствовал в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Авторы Татьяна Миссуми