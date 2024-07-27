Лавров принял участие во встрече глав делегаций ВАС с премьером Лаоса

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во встрече глав делегаций министерского заседания Восточноазиатского саммита (ВАС) с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале МИД РФ.

На опубликованном фото Лавров жмёт руку премьер-министру Лаоса. Детали встречи пока не сообщаются.

Ранее на полях мероприятий по линии АСЕАН Лавров министр иностранных дел Китая Ван И встретился с Лавровым. В рамках беседы он заявил, что Пекин выражает готовность вместе с Москвой защищать интересы друг друга.