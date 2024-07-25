Китай выразил готовность вместе с Россией защищать интересы друг друга
Глава МИД Китая Ван И: Пекин готов вместе с Москвой защищать интересы друг друга
Лавров проводит переговоры с Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Обложка © Telegram / МИД России
Пекин выражает готовность вместе с Москвой защищать интересы друг друга. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, которая прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Лаоса Вьентьяне.
"Столкнувшись с неспокойной и запутанной международной ситуацией, внешним вмешательством и сопротивлением, Китай готов вместе с Россией поддерживать первоначальное стремление к неизменной добрососедской дружбе, твёрдо поддерживать друг друга и защищать основные интересы каждой из сторон", — цитирует Ван И агентство Синьхуа.
Также Ван И назвал китайско-российские отношения зрелыми, стабильными, крепкими и независимыми. По его словам, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Борт с российским министром приземлился в аэропорту Вьентьяна. Мероприятия АСЕАН пройдут с 26 по 27 июля.