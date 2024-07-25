Китай выразил готовность вместе с Россией защищать интересы друг друга

Пекин выражает готовность вместе с Москвой защищать интересы друг друга. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, которая прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Лаоса Вьентьяне.

"Столкнувшись с неспокойной и запутанной международной ситуацией, внешним вмешательством и сопротивлением, Китай готов вместе с Россией поддерживать первоначальное стремление к неизменной добрососедской дружбе, твёрдо поддерживать друг друга и защищать основные интересы каждой из сторон", — цитирует Ван И агентство Синьхуа.

Также Ван И назвал китайско-российские отношения зрелыми, стабильными, крепкими и независимыми. По его словам, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием.