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25 июля, 18:32

Китай выразил готовность вместе с Россией защищать интересы друг друга

Глава МИД Китая Ван И: Пекин готов вместе с Москвой защищать интересы друг друга

Лавров проводит переговоры с Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Обложка © Telegram / МИД России

Лавров проводит переговоры с Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. Обложка © Telegram / МИД России

Пекин выражает готовность вместе с Москвой защищать интересы друг друга. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, которая прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Лаоса Вьентьяне.

"Столкнувшись с неспокойной и запутанной международной ситуацией, внешним вмешательством и сопротивлением, Китай готов вместе с Россией поддерживать первоначальное стремление к неизменной добрососедской дружбе, твёрдо поддерживать друг друга и защищать основные интересы каждой из сторон", — цитирует Ван И агентство Синьхуа.

Также Ван И назвал китайско-российские отношения зрелыми, стабильными, крепкими и независимыми. По его словам, они характеризуются прочным политическим взаимодоверием.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Борт с российским министром приземлился в аэропорту Вьентьяна. Мероприятия АСЕАН пройдут с 26 по 27 июля.

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Наталья Демьянова
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