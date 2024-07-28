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28 июля, 03:11

Лавров в рубашке батик провёл встречу с главой МИД и премьер-министром Малайзии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречи с представителями власти Малайзии в традиционной для этой страны рубашке батик с узорами. Фотографии опубликовал МИД РФ.

На российском министре была сине-зелёная тёмная рубашка со светло-голубыми узорами в виде звёзд с двенадцатью лучами. Лавров встретился с малазийским коллегой Махомадом Хасаном и премьер-министром этой страны Анваром Ибрагимом.

Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и Махомад Хасан. Обложка © Telegram / МИД России

Главы МИД России и Малайзии Сергей Лавров и Махомад Хасан. Обложка © Telegram / МИД России

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Напомним, Сергей Лавров прибыл в Малайзию с рабочим визитом 27 июля. Подробности встреч главы МИД России ранее не анонсировались.

Артур Лапсаков
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