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27 июля, 12:01

Лавров сделал новую остановку в рамках азиатского турне

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Малайзию с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Малайзию после посещения Лаоса. Самолёт с дипломатом совершил посадку в аэропорту Куала-Лумпура.

Подробности визита ранее не анонсировались. Не исключено, что глава российского МИД намерен обсудить с местными властями стратегию присоединения Малайзии к БРИКС. Надежду на скорое вступление государства в объединение премьер-министр республики Анвар Ибрагим выражал совсем недавно.

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Напомним, что в Лаосе Лавров принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рамках встречи с главами делегаций министерского заседания Восточноазиатского саммита дипломат побеседовал с премьером страны Сонесаем Сипхандоном.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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