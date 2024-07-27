Лавров сделал новую остановку в рамках азиатского турне
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Малайзию с рабочим визитом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Малайзию после посещения Лаоса. Самолёт с дипломатом совершил посадку в аэропорту Куала-Лумпура.
Подробности визита ранее не анонсировались. Не исключено, что глава российского МИД намерен обсудить с местными властями стратегию присоединения Малайзии к БРИКС. Надежду на скорое вступление государства в объединение премьер-министр республики Анвар Ибрагим выражал совсем недавно.
Напомним, что в Лаосе Лавров принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рамках встречи с главами делегаций министерского заседания Восточноазиатского саммита дипломат побеседовал с премьером страны Сонесаем Сипхандоном.
Telegram / МИД России