Лавров сделал новую остановку в рамках азиатского турне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Малайзию после посещения Лаоса. Самолёт с дипломатом совершил посадку в аэропорту Куала-Лумпура.

Подробности визита ранее не анонсировались. Не исключено, что глава российского МИД намерен обсудить с местными властями стратегию присоединения Малайзии к БРИКС. Надежду на скорое вступление государства в объединение премьер-министр республики Анвар Ибрагим выражал совсем недавно.