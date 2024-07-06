Foreign Policy: США недовольны стремлением Таиланда и Малайзии к БРИКС

США настороженно относятся к стремлению Таиланда и Малайзии присоединиться к БРИКС. Причина такого отношения — страх потерять позиции в стратегически важной Юго-Восточной Азии, сообщает издание Foreign Policy.

Авторы статьи полагают, что есть и другая причина настороженности Вашингтона, ведь расширение БРИКС якобы может усилить тенденцию к дедолларизации. При этом в материале говорится, что государства Глобального Юга нельзя назвать прямыми противниками Америки.

Расширение БРИКС является сигналом недовольства глобальным миропорядком, во главе которого находятся США, уточнили журналисты. К тому же это способствует созданию многополярного мира, который противоречит "блоковости".