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6 июля, 04:52

Foreign Policy: США недовольны стремлением Таиланда и Малайзии к БРИКС

США настороженно относятся к стремлению Таиланда и Малайзии присоединиться к БРИКС. Причина такого отношения — страх потерять позиции в стратегически важной Юго-Восточной Азии, сообщает издание Foreign Policy.

Авторы статьи полагают, что есть и другая причина настороженности Вашингтона, ведь расширение БРИКС якобы может усилить тенденцию к дедолларизации. При этом в материале говорится, что государства Глобального Юга нельзя назвать прямыми противниками Америки.

Расширение БРИКС является сигналом недовольства глобальным миропорядком, во главе которого находятся США, уточнили журналисты. К тому же это способствует созданию многополярного мира, который противоречит "блоковости".

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на вступление в БРИКС подано уже более 30 заявок. По его словам, Москва работает над списком государств, которые могут получить новый статус партнёров объединения, и разрабатывает необходимые критерии.

Обложка ©

Unsplash / Tim Mossholder

Анатолий Симоненко
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