Министр обороны Боливии заподозрил оппонентов БРИКС в организации мятежа из-за России
Министр обороны Боливии счёл визит президента в Россию одной из причин мятежа
Полиция, военные и журналисты у Дворца правительства в столице Боливии 26 июня. Обложка © X / Kanthan2030
Визит президента Боливии Луиса Арсе в Санкт-Петербург в начале июня мог не понравиться отдельным странам – оппонентам БРИКС и стать одной из причин попытки военного переворота, заявил министр обороны страны Эдмундо Новильо.
"Могут быть разные факторы внешнего характера... Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийским государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы", — объяснил глава Минобороны Боливии в интервью РИА "Новости".
Министр обороны заметил, что Боливия имеет определённую политику в сфере производства лития и сотрудничает в данной отрасли с Россией, Китаем. Он обратил внимание на стремление ряда стран контролировать политическую силу южноамериканской страны с тем, чтобы разграбить её природные ресурсы. Основной интерес для них представляет именно литий. В связи с этим Новильо не исключил, что попытка мятежа была скоординирована извне, "чтобы сломить демократию" Боливии.
Напомним, в Ла-Пасе 26 июня была предпринята попытка устроить госпереворот. Военные заняли площадь Мурильо неподалёку от правительственных зданий и парламента и силой вторглись во Дворец правительства. Во главе мятежа стоял генерал Хуан Хосе Сунига, который был снят с должности главнокомандующего ВС. Он вышел на площадь вместе с военными и призвал "вернуть Родину", но был задержан. В Кремле осудили попытку госпереворота в Боливии и выразили надежду на восстановление спокойствия в этой стране.