Министр обороны Боливии заподозрил оппонентов БРИКС в организации мятежа из-за России

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Санкт-Петербург в начале июня мог не понравиться отдельным странам – оппонентам БРИКС и стать одной из причин попытки военного переворота, заявил министр обороны страны Эдмундо Новильо.

"Могут быть разные факторы внешнего характера... Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийским государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы", — объяснил глава Минобороны Боливии в интервью РИА "Новости".