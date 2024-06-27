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Регион
27 июня, 09:42

Минюст Боливии: Обвинённому в госперевороте генералу грозит до 20 лет тюрьмы

Генералу Хуану Хосе Суниге, который предпринял попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюрьмы. Об этом заявил министр юстиции страны Иван Лима Магне в своём аккаунте X, сообщив о возбуждении уголовного дела.

"Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 Уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны", — говорится в его сообщении.

Вместе с тем он выразил благодарность всем иностранным лидерам за поддержку президента Боливии Луиса Арсе.

В Боливии после попытки мятежа задержали троих военачальников
В Боливии после попытки мятежа задержали троих военачальников

Напомним, в Ла-Пасе была предпринята попытка устроить госпереворот. Военные заняли площадь Мурильо неподалёку от правительственных зданий и парламента и силой вторглись во Дворец правительства. Во главе мятежа стоял генерал Хуан Хосе Сунига, который был снят с должности главнокомандующего ВС. В итоге он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть Родину", но был задержан. Ситуация не осталась без внимания в мировом сообществе. Россия поддержала страну после попытки мятежа и выступила с предостережением. В Кремле выразили надежду на восстановление спокойствия в Боливии.

Обложка ©

ТАСС / АР

Николь Вербер
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