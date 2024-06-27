Минюст Боливии: Обвинённому в госперевороте генералу грозит до 20 лет тюрьмы

Генералу Хуану Хосе Суниге, который предпринял попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюрьмы. Об этом заявил министр юстиции страны Иван Лима Магне в своём аккаунте X, сообщив о возбуждении уголовного дела.

"Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 Уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны", — говорится в его сообщении.