Минюст Боливии: Обвинённому в госперевороте генералу грозит до 20 лет тюрьмы
Генералу Хуану Хосе Суниге, который предпринял попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюрьмы. Об этом заявил министр юстиции страны Иван Лима Магне в своём аккаунте X, сообщив о возбуждении уголовного дела.
"Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 Уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны", — говорится в его сообщении.
Вместе с тем он выразил благодарность всем иностранным лидерам за поддержку президента Боливии Луиса Арсе.
Напомним, в Ла-Пасе была предпринята попытка устроить госпереворот. Военные заняли площадь Мурильо неподалёку от правительственных зданий и парламента и силой вторглись во Дворец правительства. Во главе мятежа стоял генерал Хуан Хосе Сунига, который был снят с должности главнокомандующего ВС. В итоге он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть Родину", но был задержан. Ситуация не осталась без внимания в мировом сообществе. Россия поддержала страну после попытки мятежа и выступила с предостережением. В Кремле выразили надежду на восстановление спокойствия в Боливии.
ТАСС / АР