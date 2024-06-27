Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Сунига призвал "вернуть Родину"

Боливийский генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент страны Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил о намерении "вернуть страну". Ранее военный был отстранён от должности главнокомандующего армией.

В социальных сетях появились снимки генерала на площади города Ла-Пас у здания правительства страны. В окружении военных Сунига заявил о намерении "вернуть Родину". В социальных сетях сейчас активно распространяются снимки экс-главнокомандующего, которого нарекли "лицом государственного переворота" в Боливии.

Напомним, что в Ла-Пасе, который является фактической столицей Боливии, военные заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. Затем они силой вторглись во дворец, на территорию также въехал бронеавтомобиль и танк. После этого экс-президент страны Эво Моралес обвинил генерала Хуана Хосе Сунигу в попытке организовать переворот.