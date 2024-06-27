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26 июня, 21:20

Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Сунига призвал "вернуть Родину"

Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Хуан Хосе Сунига. Обложка © X / WARCRIMENEWS

Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Хуан Хосе Сунига. Обложка © X / WARCRIMENEWS

Боливийский генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент страны Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил о намерении "вернуть страну". Ранее военный был отстранён от должности главнокомандующего армией.

Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Хуан Хосе Сунига на площади Мурильо в столице Боливии. Обложка © X / ernestofidel730

Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Хуан Хосе Сунига на площади Мурильо в столице Боливии. Обложка © X / ernestofidel730

В социальных сетях появились снимки генерала на площади города Ла-Пас у здания правительства страны. В окружении военных Сунига заявил о намерении "вернуть Родину". В социальных сетях сейчас активно распространяются снимки экс-главнокомандующего, которого нарекли "лицом государственного переворота" в Боливии.

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Напомним, что в Ла-Пасе, который является фактической столицей Боливии, военные заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. Затем они силой вторглись во дворец, на территорию также въехал бронеавтомобиль и танк. После этого экс-президент страны Эво Моралес обвинил генерала Хуана Хосе Сунигу в попытке организовать переворот.

Оксана Попова
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