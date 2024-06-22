Мадуро заподозрил двух оппозиционеров в желании совершить госпереворот в Венесуэле
Мадуро: Оппозиционеры Гонсалес и Маркес затевают госпереворот в Венесуэле
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © kremlin.ru
Представители правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, отказавшиеся подписывать соглашение с прочими кандидатами в президенты об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, собираются устроить беспорядки и госпереворот после процедуры голосования, предупредил глава страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками в штате Монагас.
"Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь... Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома. — Прим. Life.ru) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — сообщил Мадуро.
Ранее Мадуро заявил, что глава РФ Владимир Путин — это один из величайших лидеров, сумевших вывести свою страну на уровень сверхдержавы. После дезинтеграции и большого конфликта из-за распада Советского Союза Путин в рекордно короткие сроки воссоединил страну, выведя её на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития.