Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров
Николас Мадуро и Владимир Путин, 2019 год. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который вывел РФ на уровень сверхдержавы. Об этом заявил его венесуэльский коллега Николас Мадуро в эфире программы "С Мадуро +", комментируя предстоящую инаугурацию российского лидера.
По словам лидера латиноамериканской республики, после дезинтеграции и большого конфликта из-за распада Советского Союза Путин в рекордно короткие сроки воссоединил нашу страну, выведя её на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития. И победа на президентских выборах, отметил Мадуро, говорит о том, что народ РФ поддерживает своего президента.
"И я заявляю вам отсюда, из Венесуэлы, президент Путин. Наш народ вас любит, поддерживает вас и уважает! И мы продолжим вместе двигаться к многополярному миру, который является нашей судьбой", — добавил он.
Напомним, уже сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. Церемония будет транслироваться в прямом эфире, начало запланировано на 12:00. Приглашение на мероприятие получили и представители недружественных стран, однако те же США отказались от своего присутствия. Впрочем, точно присутствовать будут дипломаты из других государств, в том числе посол Франции.