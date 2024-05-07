Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

Президент России Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который вывел РФ на уровень сверхдержавы. Об этом заявил его венесуэльский коллега Николас Мадуро в эфире программы "С Мадуро +", комментируя предстоящую инаугурацию российского лидера.

По словам лидера латиноамериканской республики, после дезинтеграции и большого конфликта из-за распада Советского Союза Путин в рекордно короткие сроки воссоединил нашу страну, выведя её на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития. И победа на президентских выборах, отметил Мадуро, говорит о том, что народ РФ поддерживает своего президента.