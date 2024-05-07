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6 мая, 21:42

Власти Никарагуа пожелали Путину побед в поздравлении по случаю инаугурации

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его заместитель Росарио Мурильо поздравили российского лидера Владимира Путина с предстоящим вступлением в должность главы государства. Текст письма по случаю инаугурации приводит портал 19digital.

Власти республики напомнили, что Путин начинает новый период не только лишь правления, но и непрерывной борьбы с нацизмом. В связи с этим политики пожелали президенту здоровья, сил и духовной энергии для "продвижения жизни в мире".

"Мы желаем вам великих побед в той борьбе, которую сегодня ведёт Российская Федерация, за новый мир без абсолютного господства и без рабства. За мир братства и сотрудничества между всеми и на благо каждого", — сказано в поздравительной телеграмме.

Появилось первое видео с новым Aurus, на котором Путин приедет на инаугурацию
Появилось первое видео с новым Aurus, на котором Путин приедет на инаугурацию

Церемония вступления Путина в должность президента состоится 7 мая. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире. Приглашение на инаугурацию получили в том числе дипмиссии из недружественных государств. Впрочем, США уже отказались отправлять в Кремль своего представителя.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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