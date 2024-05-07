Власти Никарагуа пожелали Путину побед в поздравлении по случаю инаугурации
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его заместитель Росарио Мурильо поздравили российского лидера Владимира Путина с предстоящим вступлением в должность главы государства. Текст письма по случаю инаугурации приводит портал 19digital.
Власти республики напомнили, что Путин начинает новый период не только лишь правления, но и непрерывной борьбы с нацизмом. В связи с этим политики пожелали президенту здоровья, сил и духовной энергии для "продвижения жизни в мире".
"Мы желаем вам великих побед в той борьбе, которую сегодня ведёт Российская Федерация, за новый мир без абсолютного господства и без рабства. За мир братства и сотрудничества между всеми и на благо каждого", — сказано в поздравительной телеграмме.
Церемония вступления Путина в должность президента состоится 7 мая. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире. Приглашение на инаугурацию получили в том числе дипмиссии из недружественных государств. Впрочем, США уже отказались отправлять в Кремль своего представителя.