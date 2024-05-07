Власти Никарагуа пожелали Путину побед в поздравлении по случаю инаугурации

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его заместитель Росарио Мурильо поздравили российского лидера Владимира Путина с предстоящим вступлением в должность главы государства. Текст письма по случаю инаугурации приводит портал 19digital.

Власти республики напомнили, что Путин начинает новый период не только лишь правления, но и непрерывной борьбы с нацизмом. В связи с этим политики пожелали президенту здоровья, сил и духовной энергии для "продвижения жизни в мире".