В Боливии военные начали мятеж против официальной власти

В Ла-Пасе, который является фактической столицей Боливии, военные заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. В связи с этим экс-глава этой южноамериканской страны Эво Моралес допустил возможность государственного переворота с участием армии.

"Мы призываем к национальной мобилизации, чтобы защитить демократию на фоне госпереворота, возглавляемого генералом Хуаном Хосе Сунигой", — заявил политический деятель.