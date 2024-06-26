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Регион
26 июня, 20:45

В Боливии военные начали мятеж против официальной власти

Экс-президент Боливии Моралес обвинил военных в попытке госпереворота

В Боливии военные начали мятеж против официальной власти. Обложка © Х / Globe Vision News

В Боливии военные начали мятеж против официальной власти. Обложка © Х / Globe Vision News

В Ла-Пасе, который является фактической столицей Боливии, военные заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. В связи с этим экс-глава этой южноамериканской страны Эво Моралес допустил возможность государственного переворота с участием армии.

Военные устраивают госпереворот в Боливии. Видео © Х / know the Unknown / Х / Eng. Nyasikera / Х / red.

"Мы призываем к национальной мобилизации, чтобы защитить демократию на фоне госпереворота, возглавляемого генералом Хуаном Хосе Сунигой", — заявил политический деятель.

Помимо этого латиноамериканский телеканал TeleSUR передаёт, что боливийские военные силой вторгаются во Дворец правительства в Ла-Пасе. Журналисты рассказали, что на территорию дворца уже въехал бронеавтомобиль, а военнослужащие вошли в здание. Тем временем издание El Deber утверждает, что туда въехал целый танк.

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Ранее Life.ru писал, что в конце мая в Демократической Республике Конго предотвратили государственный переворот. Впоследствии сообщалось, что среди его организаторов были граждане Соединённых Штатов и один британец.

Алексей Соловьёв
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