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19 мая, 23:50

Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы

AFP: Среди организаторов попытки переворота в ДРК есть граждане США и британец

Несколько граждан Соединённых Штатов и один британец фигурируют среди организаторов неудавшегося государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя вооружённых сил этой африканской страны бригадного генерала Сильвена Экенге.

Участники сорванного государственного переворота в Конго. Видео © X / GODFATHER

"Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев <…> и один конголезец – "натурализованный британец" были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе", — говорится в статье.

Пресс-секретарь армии ДРК также сообщил журналистам, что были уничтожены четыре мятежника, в том числе их главарь, у которого было гражданство США. Ещё около 40 нападавших задержаны.

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Накануне, 19 мая, Life.ru писал, что в Демократической Республике Конго предотвратили государственный переворот. Тогда Экенге сообщал, что путчисты, имена которых не раскрываются, арестованы.

Обложка ©

X / Jack Straw

Алексей Соловьёв
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