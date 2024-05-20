Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы
AFP: Среди организаторов попытки переворота в ДРК есть граждане США и британец
Несколько граждан Соединённых Штатов и один британец фигурируют среди организаторов неудавшегося государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя вооружённых сил этой африканской страны бригадного генерала Сильвена Экенге.
Участники сорванного государственного переворота в Конго. Видео © X / GODFATHER
"Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев <…> и один конголезец – "натурализованный британец" были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе", — говорится в статье.
Пресс-секретарь армии ДРК также сообщил журналистам, что были уничтожены четыре мятежника, в том числе их главарь, у которого было гражданство США. Ещё около 40 нападавших задержаны.
Накануне, 19 мая, Life.ru писал, что в Демократической Республике Конго предотвратили государственный переворот. Тогда Экенге сообщал, что путчисты, имена которых не раскрываются, арестованы.
X / Jack Straw