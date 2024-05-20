Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы

Несколько граждан Соединённых Штатов и один британец фигурируют среди организаторов неудавшегося государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя вооружённых сил этой африканской страны бригадного генерала Сильвена Экенге.

Участники сорванного государственного переворота в Конго. Видео © X / GODFATHER

"Представитель армии Демократической Республики Конго заявил, что ряд американцев <…> и один конголезец – "натурализованный британец" были среди виновников попытки путча, сорванной воскресным утром в Киншасе", — говорится в статье.

Пресс-секретарь армии ДРК также сообщил журналистам, что были уничтожены четыре мятежника, в том числе их главарь, у которого было гражданство США. Ещё около 40 нападавших задержаны.