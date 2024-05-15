Эрдоган провёл ночное совещание после предупреждения о готовящемся путче
Türkiye: Эрдоган созвал экстренное заседание из-за сообщений о госперевороте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовал срочное совещание с руководителями разведки и Минюста после предупреждения лидера Партии турецких националистов Девлета Бахчели о готовящемся госперевороте. Об этом написала газета Türkiye.
"Президент Эрдоган провёл экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", — информировало издание.
Указано, что недавно Генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении трёх полицейских относительно их причастности к преступной организации "Айхан Бора Каплан". В их домах провели обыски. Как считает Бахчели, речь в данном случае может идти о заговоре против власти. Также он предупредил Эрдогана о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
Ранее турецкий лидер раскрыл истинную причину отмены своего визита в Америку. По его словам, согласовать встречу с президентом США Джо Байденом мешают плотные графики лидеров двух стран.