Виноват Байден: Эрдоган раскрыл истинную причину отмены своего визита в Америку
Эрдоган признался, что отменил визит в США из-за плотных графиков лидеров стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / Khalil Hamra
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не полетит в США и не встретится с лидером этой страны Джо Байденом, так как у лидеров двух государств очень плотный график. Об этом Эрдоган рассказал в письменном интервью греческой газете "Катимерини" накануне прилёта в Анкару премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Турецкий лидер должен был улететь в США 9 мая, но дата сдвинулась.
"Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединённые Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал ещё более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время", — пояснил Эрдоган.
Подходящая дата сейчас подбирается. Также в интервью Эрдоган обратил внимание, что Анкара выступает за сохранение политического баланса Штатов в отношениях между Турцией и Грецией. Он подчеркнул, что считает правильным контактировать с этой страной без посредников для позитивного развития отношений.
Ранее Эрдоган высказался об урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что шансы у Киева на это невелики без участия России. По словам политика, за долгое время не было достигнуто никакого прогресса в этом вопросе.