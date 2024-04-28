В Турции объяснили неожиданный отказ Эрдогана от поездки в США
В Турции назвали причиной срыва визита Эрдогана в США военную операцию в Ираке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался в мае прилететь в США с рабочим визитом, однако поездка была отменена из-за неулаженных разногласий по поводу планирующейся турецкой военной операции на севере Ирака. Об этом сообщает газета T24.
По словам авторов материала, Турция не сумела прийти к единому мнению с США по поводу проведения операции в Ираке. Ещё одна причина срыва поездки — неоправдавшиеся ожидания от экономических послаблений Анкаре со стороны Вашингтона.
"Существует очень серьёзная вероятность того, что американские войска покинут страну. Анкара могла не найти достаточной поддержки своих требований относительно присутствия запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Возможно также, что со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре", — сказано в публикации.
Издание отмечает, что в первый год украинского конфликта из Вашингтона в Анкару поступало множество писем с негодованием на тему обхода Россией западных санкций через Турцию, однако сейчас Штаты и даже ЕС перестали так сильно жаловаться на этот счёт.
"Турция ожидает ответных жестов, например отмены американских тарифов на продукцию из железа и стали. Хотя подобные решения были приняты и для других стран, ставка для Турции по-прежнему составляет 25%", — пишут авторы материала.
К слову, Эрдоган объявлял о предстоящем визите президента РФ Владимира Путина в Турцию после муниципальных выборов в стране, которые прошли 31 марта. Поездка всё ещё на этапе обсуждения из-за того, что двум лидерам сложно найти свободное время в своих графиках. Однако, по словам Эрдогана, дата визита Путина уже в скором времени будет согласована.
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