В Турции объяснили неожиданный отказ Эрдогана от поездки в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался в мае прилететь в США с рабочим визитом, однако поездка была отменена из-за неулаженных разногласий по поводу планирующейся турецкой военной операции на севере Ирака. Об этом сообщает газета T24.

По словам авторов материала, Турция не сумела прийти к единому мнению с США по поводу проведения операции в Ираке. Ещё одна причина срыва поездки — неоправдавшиеся ожидания от экономических послаблений Анкаре со стороны Вашингтона.

"Существует очень серьёзная вероятность того, что американские войска покинут страну. Анкара могла не найти достаточной поддержки своих требований относительно присутствия запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии. Возможно также, что со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре", — сказано в публикации.

Издание отмечает, что в первый год украинского конфликта из Вашингтона в Анкару поступало множество писем с негодованием на тему обхода Россией западных санкций через Турцию, однако сейчас Штаты и даже ЕС перестали так сильно жаловаться на этот счёт.