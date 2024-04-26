СМИ узнали, что Эрдоган отложил визит в США
Haber Global: Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США
Президент Турции Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Из-за изменений в своей программе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США. Новость об этом сообщил турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники.
Официально пока эту информацию не подтвердили.
Кстати, с официальной поездкой в Турцию собирается президент России Владимир Путин. Ранее Эрдоган выразил надежду, что дата визита будет определена в скором времени.