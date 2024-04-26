Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 16:05

СМИ узнали, что Эрдоган отложил визит в США

Haber Global: Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США

Президент Турции Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент Турции Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Из-за изменений в своей программе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил планировавшийся на 9 мая визит в США. Новость об этом сообщил турецкий телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники.

Официально пока эту информацию не подтвердили.

Эрдоган указал Пашиняну на новый порядок на Кавказе
Эрдоган указал Пашиняну на новый порядок на Кавказе

Кстати, с официальной поездкой в Турцию собирается президент России Владимир Путин. Ранее Эрдоган выразил надежду, что дата визита будет определена в скором времени.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров