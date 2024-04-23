Эрдоган указал Пашиняну на новый порядок на Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об установлении "нового порядка" в кавказском регионе, что теперь начал понимать и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Своим видением глава государства поделился с журналистами в самолёте по пути из Ирака.

Во время полёта внимание Эрдогана обратили на новую стратегию Пашиняна, который, по словам репортёров, в последнее время воздерживается от использования термина "геноцид" в отношении событий 1915 года. Журналисты заметили, что армянский лидер теперь использует термин "большая катастрофа" в отношении убийств армян в Османской империи в 1915 году.

"В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян", — ответил на это президент Турции, его слова приводит газета Nöbetci Gazete.

Он добавил, что сейчас настало время создать "новую дорожную карту на реалистичной основе". Эрдоган рассчитывает, что Ереван "выберет путь создания новых начал для светлого завтра" и "начнётся новая эра".