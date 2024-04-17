Песков заявил, что высокая занятость мешает согласовать графики Путина и Эрдогана

Дата личной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пока не назначена. Об этом сообщил журналистам в среду, 17 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заметил, что паузы в контактах двух лидеров нет — они достаточно часто говорят по телефону.

"Дата встречи, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, сейчас идёт подготовка к инаугурации. У Эрдогана тоже напряжённая программа, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать", — объяснил представитель Кремля.