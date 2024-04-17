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17 апреля, 10:18

Песков заявил, что высокая занятость мешает согласовать графики Путина и Эрдогана

Дата личной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пока не назначена. Об этом сообщил журналистам в среду, 17 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заметил, что паузы в контактах двух лидеров нет — они достаточно часто говорят по телефону.

"Дата встречи, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, сейчас идёт подготовка к инаугурации. У Эрдогана тоже напряжённая программа, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать", — объяснил представитель Кремля.

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Напомним, 12 марта Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал скорый визит Владимира Путина в Турцию. По его словам, российского лидера ожидают после муниципальных выборов в республике, которые прошли 31 марта. Созваниваются два лидера действительно регулярно, а вот лично встречались в последний раз в сентябре 2023 года. Эрдоган прилетал в Сочи, а переговоры проходили в санатории "Русь".

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Сергей Карпухин / ТАСС

Марина Калегина
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