Песков заявил, что высокая занятость мешает согласовать графики Путина и Эрдогана
Дата личной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана пока не назначена. Об этом сообщил журналистам в среду, 17 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заметил, что паузы в контактах двух лидеров нет — они достаточно часто говорят по телефону.
"Дата встречи, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, сейчас идёт подготовка к инаугурации. У Эрдогана тоже напряжённая программа, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, 12 марта Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал скорый визит Владимира Путина в Турцию. По его словам, российского лидера ожидают после муниципальных выборов в республике, которые прошли 31 марта. Созваниваются два лидера действительно регулярно, а вот лично встречались в последний раз в сентябре 2023 года. Эрдоган прилетал в Сочи, а переговоры проходили в санатории "Русь".
Сергей Карпухин / ТАСС