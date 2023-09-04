Эрдоган назвал Путина дорогим другом после переговоров в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи назвал лидера РФ "дорогим другом" и выразил намерение и дальше укреплять отношения между странами.

"Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество", — написал Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).