Эрдоган назвал Путина дорогим другом после переговоров в Сочи
Эрдоган после встречи с Путиным выразил намерение укреплять отношения с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи назвал лидера РФ "дорогим другом" и выразил намерение и дальше укреплять отношения между странами.
"Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом господином (Владимиром) Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество", — написал Эрдоган на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
По словам президента Турции, речь в первую очередь идёт об экономике, финансах, торговле, энергетике, сельском хозяйстве, туризме.
Напомним, сегодня переговоры президентов двух стран прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Путин рассказал, что Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке, об альтернативе этому соглашению и о том, когда Россия может вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция готова стать посредником по Украине и поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны.
ТАСС / Сергей Карпухин