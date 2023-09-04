Эрдоган заявил о готовности поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённостей с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переработки российского зерна и поставки его в бедные страны.
"Мы обсудили с господином Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля в связи с полным игнорированием российской части документа. Кроме того, Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для её исполнения зерновом коридоре. В РФ неоднократно подчёркивали, что сделка была приостановлена, но не отменена. В качестве альтернативы был предложен вариант о поставке Турции одного миллиона тонн зерна, которое Анкара должна будет переработать и отправить в нуждающиеся страны при посредничестве Катара.
ТАСС / Валерий Шарифулин