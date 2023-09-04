Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 14:26

Эрдоган заявил о готовности поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённостей с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переработки российского зерна и поставки его в бедные страны.

"Мы обсудили с господином Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

В Кремле высказались о результативности переговоров по зерну с Турцией и Катаром

В Кремле высказались о результативности переговоров по зерну с Турцией и Катаром

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля в связи с полным игнорированием российской части документа. Кроме того, Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся для её исполнения зерновом коридоре. В РФ неоднократно подчёркивали, что сделка была приостановлена, но не отменена. В качестве альтернативы был предложен вариант о поставке Турции одного миллиона тонн зерна, которое Анкара должна будет переработать и отправить в нуждающиеся страны при посредничестве Катара.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров