Эрдоган заявил о готовности поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённостей с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переработки российского зерна и поставки его в бедные страны.

"Мы обсудили с господином Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны", — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.