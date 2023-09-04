Грамотный баланс интересов: Разбор политолога выявил главное во встрече Путина и Эрдогана
Политолог Вербицкая: Путин доказал готовность методично отстаивать интересы РФ
Переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана имеют важное стратегическое и символическое значение для российско-турецких отношений, а в текущих геополитических реалиях их сдержанно-позитивный итог наиболее отвечает интересам обеих стран. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась политолог, член экспертного клуба "Дигория" Маргарита Вербицкая.
"Ажиотаж был излишний. С самого утра анонимные дипломатические источники из Анкары наперегонки раздавали комментарии СМИ на тему предмета переговоров между сторонами, хотя главная тема переговоров была известна всем давно: возобновление зерновой сделки. Турция была нацелена на смягчение российской позиции по вопросам сделки и продвижение собственной инициативы о поставках зерна через Турцию в африканские страны. Россия в свою очередь была готова методично отстаивать свои интересы", — напомнила собеседница Лайфа.
По словам политолога, отдельного внимания заслуживают профессионализм и тактичность, с которыми Путин смог завершить переговоры на дружественной ноте. Ведь обе стороны ясно видели трудности в нахождении компромисса, обе стороны были готовы отстаивать свои интересы, но позитивная атмосфера в завершение переговоров взяла верх. Вербицкая апеллирует и к "конструктивным", по заявлениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трёхчасовым переговорам между министрами обороны двух стран и передаче "Газпромом" дорожной карты по газовому хабу турецкой стороне. Всё это, убеждена эксперт, — итог профессионально проделанной работы российской делегации под началом президента.
"В сухом остатке мы имеем то же, что и прежде: обязательства по хабу сохранены, а зерновую инициативу мы готовы возобновить лишь при полном уважении интересов России. Вывод в текущих напряжённых реалиях соответствующий: грамотный баланс интересов — гарантия построения взаимовыгодных отношений между нашими странами", — заключила политолог.
Ранее Лайф писал, что переговоры президентов двух стран прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Путин рассказал, что Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке, об альтернативе этому соглашению и о том, когда Россия может вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция готова стать посредником по Украине и поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны.
LIFE / Павел Баранов