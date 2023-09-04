Грамотный баланс интересов: Разбор политолога выявил главное во встрече Путина и Эрдогана

Переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана имеют важное стратегическое и символическое значение для российско-турецких отношений, а в текущих геополитических реалиях их сдержанно-позитивный итог наиболее отвечает интересам обеих стран. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась политолог, член экспертного клуба "Дигория" Маргарита Вербицкая.

"Ажиотаж был излишний. С самого утра анонимные дипломатические источники из Анкары наперегонки раздавали комментарии СМИ на тему предмета переговоров между сторонами, хотя главная тема переговоров была известна всем давно: возобновление зерновой сделки. Турция была нацелена на смягчение российской позиции по вопросам сделки и продвижение собственной инициативы о поставках зерна через Турцию в африканские страны. Россия в свою очередь была готова методично отстаивать свои интересы", — напомнила собеседница Лайфа.

По словам политолога, отдельного внимания заслуживают профессионализм и тактичность, с которыми Путин смог завершить переговоры на дружественной ноте. Ведь обе стороны ясно видели трудности в нахождении компромисса, обе стороны были готовы отстаивать свои интересы, но позитивная атмосфера в завершение переговоров взяла верх. Вербицкая апеллирует и к "конструктивным", по заявлениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трёхчасовым переговорам между министрами обороны двух стран и передаче "Газпромом" дорожной карты по газовому хабу турецкой стороне. Всё это, убеждена эксперт, — итог профессионально проделанной работы российской делегации под началом президента.