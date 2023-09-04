Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником по Украине
Анкара готова взять на себя роль посредника по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он отметил, что турецкая сторона настроена продолжать прилагать усилия по установлению "в нашем регионе прочного мира, стабильности и процветания".
"Мы ранее выступали в качестве страны – хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы, как и прежде, готовы сделать от себя всё зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника", — подчеркнул Эрдоган.
Напомним, встреча президентов двух стран прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба. А газета Milliyet перед встречей лидеров РФ и Турции сообщила, что Эрдоган в ходе встречи с Путиным заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin