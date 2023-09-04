Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником по Украине

Анкара готова взять на себя роль посредника по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он отметил, что турецкая сторона настроена продолжать прилагать усилия по установлению "в нашем регионе прочного мира, стабильности и процветания".