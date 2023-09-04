Путин: Киев отправил на свалку договорённости по урегулированию ситуации на Украине

С Россией никто не обсуждал новые мирные инициативы по Украине, а предыдущие договорённости Киев выбросил на свалку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер поблагодарил лидера Турции за его усилия по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Эрдоган всегда уделял этому вопросу большое внимание.

"Мы знаем, что при посредничестве президента Турции были достигнуты договорённости, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку. К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось", — подчеркнул Путин.