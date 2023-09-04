Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной
Путин: Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере
Президент РФ по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. В ходе общения были рассмотрены все ключевые вопросы.
"Состоявшаяся сверка часов была весьма полезной. Хотел бы ещё раз выразить признательность президенту Эрдогану за совместную работу, за продуктивный диалог", — сказал Путин на пресс-конференции.
Глава государства также добавил, что эти переговоры послужат развитию российско-турецкого партнёрства во всех областях.
Напомним, переговоры президентов прошли в санатории "Русь" в Сочи. Владимир Путин встретил турецкого коллегу на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи.
ТАСС / Сергей Карпухин