Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 13:55

Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной

Путин: Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере

Президент РФ по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. В ходе общения были рассмотрены все ключевые вопросы.

"Состоявшаяся сверка часов была весьма полезной. Хотел бы ещё раз выразить признательность президенту Эрдогану за совместную работу, за продуктивный диалог", — сказал Путин на пресс-конференции.

Глава государства также добавил, что эти переговоры послужат развитию российско-турецкого партнёрства во всех областях.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя три часа

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя три часа

Напомним, переговоры президентов прошли в санатории "Русь" в Сочи. Владимир Путин встретил турецкого коллегу на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
  • Новости
  • Путин
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров