Путин заявил, что сверка часов с Турцией была весьма полезной

Президент РФ по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. В ходе общения были рассмотрены все ключевые вопросы.

"Состоявшаяся сверка часов была весьма полезной. Хотел бы ещё раз выразить признательность президенту Эрдогану за совместную работу, за продуктивный диалог", — сказал Путин на пресс-конференции.