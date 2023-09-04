"Коварный противник": Эксперт считает, что у Эрдогана в Сочи была "своя задача"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сегодня провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, на деле учитывает только свои интересы и поэтому является ненадёжным партнёром. Такое мнение выразил президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

"Он для меня такой противник, очень серьёзный, который играет свою долгую игру. Он довольно-таки коварный в этом отношении. Если он приезжает в Россию, значит, у него есть какая-то своя задача, Эрдоган чтит исключительно собственные интересы", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".