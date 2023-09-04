"Коварный противник": Эксперт считает, что у Эрдогана в Сочи была "своя задача"
Политолог Фёдоров назвал Эрдогана ненадёжным партнёром
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сегодня провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, на деле учитывает только свои интересы и поэтому является ненадёжным партнёром. Такое мнение выразил президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.
"Он для меня такой противник, очень серьёзный, который играет свою долгую игру. Он довольно-таки коварный в этом отношении. Если он приезжает в Россию, значит, у него есть какая-то своя задача, Эрдоган чтит исключительно собственные интересы", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Эксперт считает, что Эрдоган не воспринимает РФ как надёжного союзника, особенно после "отключения" России от европейского рынка. При этом две страны достаточно тесно связаны, в том числе по программе параллельного импорта. По мнению Фёдорова, единственное, что интересно делать Эрдогану с Россией, — вести бизнес, так как он с этого "очень много имеет".
Ранее Лайф писал, что переговоры президентов двух стран прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке, об альтернативе этому соглашению и о том, когда Россия может вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция готова стать посредником по Украине и готова поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны.
LIFE / Павел Баранов