"Будем в контакте": Путин проводил Эрдогана до машины после переговоров в Сочи
Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги после переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин проводил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи из санатория до машины. Лайф публикует видео прощания политиков.
Путин и Эрдоган пожали руки и попрощались после переговоров в Сочи. Видео © LIFE
"Будем в контакте", — сказал Путин.
Эрдоган поблагодарил российского лидера за всё, после чего президенты пожали друг другу руки. Путин пожелал коллеге счастливого пути, турецкий президент сел в автомобиль и уехал.
Напомним, переговоры президентов двух стран прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке, об альтернативе этому соглашению и о том, когда Россия может вернуться к Черноморской зерновой инициативе.
LIFE