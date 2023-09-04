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4 сентября, 14:54

"Будем в контакте": Путин проводил Эрдогана до машины после переговоров в Сочи

Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги после переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин проводил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи из санатория до машины. Лайф публикует видео прощания политиков.

Путин и Эрдоган пожали руки и попрощались после переговоров в Сочи. Видео © LIFE

"Будем в контакте", — сказал Путин.

Эрдоган поблагодарил российского лидера за всё, после чего президенты пожали друг другу руки. Путин пожелал коллеге счастливого пути, турецкий президент сел в автомобиль и уехал.

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Напомним, переговоры президентов двух стран прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Путин рассказал, как Запад не выполнил свои обещания по зерновой сделке, об альтернативе этому соглашению и о том, когда Россия может вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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