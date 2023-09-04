"Будем в контакте": Путин проводил Эрдогана до машины после переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин проводил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи из санатория до машины. Лайф публикует видео прощания политиков.

Путин и Эрдоган пожали руки и попрощались после переговоров в Сочи. Видео © LIFE

"Будем в контакте", — сказал Путин.