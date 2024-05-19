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19 мая, 11:49

В ДР Конго предотвратили государственный переворот

В Демократической Республике (ДР) Конго предотвратили государственный переворот, сообщил официальный представитель ВС страны бригадный генерал Сильвен Экенге. По его словам, путчисты, имена которых не раскрываются, арестованы.

Участники сорванного государственного переворота в Конго. Видео © X / GODFATHER

"Попытка государственного переворота была подавлена в воскресенье силами обороны и безопасности в столице страны Киншасе", — сказал военный.

По словам Экенге, скоро власти поделятся подробностями. Как пишет L'actualité, очевидцы слышали стрельбу у резиденции депутата и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента Виталя Камерхе. Погибли три человека, в том числе двое сотрудников полиции.

На видео из Сети — вооружённые заговорщики, ворвавшиеся во дворец президента Феликса Чисекеди. Судя по демонстрируемой символике, они принадлежат к одной из повстанческих группировок. К слову, среди них слышалась речь на английском и французском языках. Участники переворота назвали своим лидером Кристиана Малангу, проживающего в США. По утверждению Media Congo, его ликвидировали правительственные силы во время волнений.

Путчисты, арестованные в ДР Конго. Фото © X / Atum Mundi

Путчисты, арестованные в ДР Конго. Фото © X / Atum Mundi

Путчисты, арестованные в ДР Конго. Фото © X / Jack Straw

Путчисты, арестованные в ДР Конго. Фото © X / Jack Straw

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X / GODFATHER / Atum Mundi

Матвей Константинов
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