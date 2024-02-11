Полиция раскрыла детали госпереворота, который готовил экс-президент Бразилии
FT: Экс-президент Бразилии планировал переворот с помощью военных
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару. Обложка © X / @jairbolsonaro
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в 2022 году привлёк на свою сторону военных в высоких чинах, чтобы устроить госпереворот. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на расследование полиции.
В материале говорится, что главком сухопутных сил страны заверил политика, что "примет все меры для осуществления государственного переворота". В лояльности бывшему бразильскому лидеру признавался и командующий военно-морского флота.
Полиция в ходе расследования пришла к выводу, что заговорщики собирались не позволить нынешнему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность. Для этого планировалось захватить судей Верховного суда Александра де Мораеса, руководившего в тот момент бразильской ЦИК, Гельмара Мендеса и председателя Федерального сената (верхняя палата парламента в Бразилии. — Прим. Life.ru) Родригу Пашеку.
Однако заговор так и не был приведён в исполнение после победы Лулы да Силвы в президентской гонке: Болсонару не был уверен, что заручился достаточной поддержкой среди военных. А впоследствии нового руководителя страны признал широкий круг бразильских политических лидеров и шанс был упущен.
На днях портал G1 информировал о том, что бразильская полиция приступила к крупномасштабной операции по расследованию дела о подготовке госпереворота. Федеральный верховный суд Бразилии постановил Болсонару сдать загранпаспорт и заключил под стражу его бывшего советника по международным делам Филиппа Мартинша, а также оформил ордера на обыски у 33 других приближённых экс-президента, среди которых бывший руководитель бразильского Минобороны, экс-глава Министерства юстиции и лидер Либеральной партии.
Напомним, в январе 2023 года Life.ru сообщал о том, что сторонники Болсонару захватили парламент и устроили погромы в столице страны — Бразилиа. В этой ситуации президент государства Лула да Силва ввёл в городе режим ЧС до конца месяца. Правоохранителями были задержаны 150 человек, причастных к беспорядкам. 14 января бразильская Генпрокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд о признании экс-президента Бразилии Болсонару одним из фигурантов дела о погромах в Бразилиа.