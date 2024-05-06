Хитрый путь: Сколько США выделили на перевороты в Минске, Астане, Бишкеке и Ташкенте Вашингтон спрятал в сумму 61 млрд для помощи Украине финансирование на цветные революции на просторах СНГ. Как Штаты намерены привести к власти враждебные Москве правительства в республиках Кавказа, Средней Азии и Белоруссии — в материале Life.ru 5 мая, 21:21 Сколько США выделили на перевороты в Минске, Астане, Бишкеке и Ташкенте. Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Львиная доля средств из пакета помощи Украине — 61 млрд долларов, которые выделили США, будет потрачена на восполнение оборонных запасов самих США и закупку оружия для Украины опять же в Штатах, а также на дестабилизацию обстановки в странах вокруг России: Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении. Непосредственно рядовым украинцам от этого "золотого дождя" ничего не достанется. Кроме обязанности умирать из благодарности за оказанную "помощь" на поле боя за интересы Вашингтона.

На что потратят 61 млрд

Согласно принятому Конгрессом США закону HR8035 о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины, средства распределены следующим образом. На оборонный сектор (МО, ВПК) выделяется 48 422 217 000 долларов. По мнению военного эксперта Максима Ювачёва, это включает содержание военного персонала американской армии, флота и авиации, а также производство для них вооружений и научно-исследовательские и конструкторские работы.

— Средства по разведывательному, энергетическому и миграционному секторам также не предназначены напрямую для Украины. А это 10 000 000 долларов для ЦРУ, 247 455 000 долларов — энергетическому сектору и 481 000 000 долларов — миграционному, — отметил Ювачёв. — На международные отношения выделяется еще 10 016 000 000 долларов, из них большая часть — 7 899 000 000 долларов — Фонду экономической поддержки, собственно, который и распорядится помощью Украине.

Зал заседаний Конгресса США. Фото © Shutterstock / FOTODOM

По мнению эксперта, этот фонд по сути является прокси-разведывательной организацией и в странах пребывания занимается формированием общественного мнения, поддержкой гендерного разнообразия, неправительственных НПО и проведением социологических исследований.

— Есть основания полагать, что из 7 899 000 000 долларов до украинского населения в лучшем случае дойдёт 50 000 000 долларов в виде продовольственной безопасности, как указано в законе. Остальная же часть, вероятно, будет использована на поддержку ЛГБТ и инклюзивных инициатив, а также на стабилизационные действия в преддверии окончания полномочий президента Украины. Всего по всем статьям расходов, предусмотренных в законе, на "нужды" Украины может уйти до 8 273 000 000 долларов. Однако в интересах США, но не самой Украины, — считает Максим Ювачёв.

Дестабилизация на границах России

По мнению экспертов, значительная часть средств, выделенных на помощь Украине, будет потрачена на дестабилизацию обстановки в государствах – бывших республиках СССР, сейчас непосредственно граничащих с Россией. Речь идёт как о ближайшем союзнике Москвы — Белоруссии, так и о государствах Средней Азии и Закавказья.

Военные России в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Если хотя бы часть из 61 миллиарда долларов дойдёт непосредственно до нужд Украины, то что-то осядет в чьих-то карманах в Киеве. Однако и оставшихся 10–15 миллиардов долларов вполне хватит для проведения прокси-операций в странах, которые сейчас являются партнёрами России, для того чтобы дестабилизировать там ситуацию, дискредитировать власть и навязать политику, выгодную Западу. Это и Белоруссия, и Киргизия, и Армения, и другие страны, в том числе члены ОДКБ. То есть создать очаги напряжённости вдоль границ Российской Федерации. Эта деятельность будет направлена на дестабилизацию обстановки, продвижение своих политиков, чтобы заставить эти страны отказаться от взаимодействия с Россией. А желательно вообще сменить власть, то есть организовать очередную цветную революцию и утвердить режим, открыто враждебный России, — считает офицер запаса ФСБ, глава частной разведывательной компании Роман Ромачев.

Белоруссия

Неслучайно уже прозвучало и подтверждение — заявление властей Белоруссии о планах оппозиции и её западных кураторов захватить Кобринский район страны, провозгласить там новую власть и обратиться к НАТО с просьбой ввести войска. Белорусские власти опубликовали утверждённую парламентом новую военную доктрину, в которой констатируется намерение Запада спровоцировать в Белоруссии внутренний вооружённый конфликт, а также целенаправленные попытки западных стран разрушить интеграционные связи в ОДКБ и Союзном государстве России и Белоруссии.

Кавказ

Наибольшие усилия западных спецслужб на Кавказе сейчас сосредоточены на Армении, которую пытаются превратить в новую анти-Россию. Порядка десяти политических партий и более десятка информресурсов в стране уже существуют за счёт западной грантовой поддержки. В республике раздуваются антироссийские настроения, звучат призывы к выходу из ОДКБ.

— Антироссийская повестка в Армении продвигается очень активно. Создаётся впечатление, что из Еревана собираются сделать антироссийский плацдарм. Цель одна — вытеснить Россию из региона. Происходит давление на элиты стран Южного Кавказа. Мы это увидели на примере Грузии. Мы видим антироссийские выпады и в Азербайджане. В армянском информационном поле присутствуют иностранные игроки, выстраивая сеть неправительственных организаций. Эта политика началась не сегодня и не вчера. Представители пятой колонны уже во власти. И она занимается антироссийской пропагандой, — считает армянский политолог Арман Гукасян.

Средняя Азия

Американская компания Internews Network заявила о запуске пятилетней программы по подготовке в республике Казахстан профессиональных журналистов. Пресс-служба компании сообщила, что программа финансируется Агентством США по международному развитию USAID. Примечательно, что финансирование агентства USAID предусмотрено отдельной строкой в пакете американской помощи для Украины. На нужды этой организации выделено 49 000 000 долларов США. В чём же заключается помощь Украине в деятельности американского агентства в Казахстане?

Агентство США по международному развитию USAI, которое занимается подготовками к цветным революциям на просторах СНГ. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Оказывается, его деятельность направлена на создание единого информационного пространства в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, а ещё на финансирование некоммерческих и неправительственных общественных организаций. Не нужно быть пророком, чтобы понять, какие идеи и смыслы будут транслироваться в этом созданном американцами информационном пространстве и какую направленность будет носить деятельность финансируемых ими НКО. Ответ очевиден — антироссийскую. И таких организаций в Казахстане уже в прошлом году действовало несколько тысяч.

Плоды их деятельности вполне очевидны. В январе 2022 года в Казахстане была совершена попытка государственного переворота, с которой власти не смогли справиться самостоятельно. На помощь им по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, пришла Организация Договора о коллективной безопасности. При расследовании этих событий выяснилось, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате находилось много украинских журналистов и медиаблогеров. Сообщалось, что к событиям в Казахстане была причастна украинская военная "фабрика троллей" — ЦИПСО, а конкретно — одесский 83-й центр информационно-психологических операций.

В Киргизии ситуация ещё тревожней. За последние годы там было уже несколько попыток госпереворотов. Последняя случилась в этом году. 15 января президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о срыве госпереворота в стране. По словам киргизского политолога Эсена Усубалиева, США даже не скрывают, что хотят оторвать Среднюю Азию от России. Для этого в регионе разжигается русофобия, национализм, граничащий с радикализмом.

— Соединённые Штаты Америки и другие страны Запада больше не скрывают своих враждебных намерений в отношении России, и в том числе стран Центральной Азии, и прямо говорят, что хотят оторвать регион от Москвы, — заявил Усубалиев.

По мнению российского политолога, главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, включение финансирования организаций, действующих на постсоветском пространстве, в пакет помощи Украине, вполне понятно и с точки зрения США вполне обоснованно. Однако намерения американской администрации не ограничиваются охлаждением или даже разрывом отношений между Россией и её соседями. Её планы куда амбициознее — втянуть Россию в вооружённые конфликты с бывшими республиками СССР.

— Операции против России на постсоветском пространстве — это попытки создать второй фронт против нашей страны, чтобы заставить перебросить часть войск с Украины и замедлить завершение СВО. Подобные попытки предпринимаются и в Закавказье, где пытаются создать из Армении новую анти-Россию, и в Центральной Азии, где пытаются провести цветные революции, чтобы также создать ещё один враждебный России режим. Последнее направление подобной работы — это граница Белоруссии с Балтией, где сейчас отмечается концентрация войск. Мы видим, что США вкладывают деньги в создание новых фронтов против Росси, — считает Мендкович.

Авторы Владимир Дюжий