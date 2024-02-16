"Оккупанты и идиоты": Почему ректор ташкентского вуза выступил против русскоязычных Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему, разжигая ненависть к русскому языку, Узбекистан окончательно отрывают от России. Кто и как этому способствует в республике. 15 февраля, 21:41 Ректор в вузе Ташкента Шерзодхон Кудратходжаев, который назвал жителей страны, использующих русский язык в общении, "оккупантами и идиотами". Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кун.уз - новости Узбекистана

Совсем недавно отгремел скандал с главой узбекского землячества в Москве Усманом Баратовым, который оскорблял военных в зоне СВО, критиковал всё русское и призывал к сепаратизму. Впоследствии, после задержания, он признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании. И вот теперь поступила ответка прямиком из Узбекистана. Ректор ташкентского Университета журналистики и массовых коммуникаций и глава общественного совета Министерства дошкольного образования республики Шерзод Кудратходжаев сделал выпад в сторону русскоязычных жителей. Стоит учесть, что официальный язык в стране только один — узбекский. Русский язык не имеет никакого статуса и используется лишь на бытовом уровне.

Ссылаясь на Карла Маркса, ректор заявил, что "язык страны, где живёт (человек. — Прим. Лайфа), не знают два типа людей — оккупанты и идиоты". По его словам, все русские, которые решили остаться жить в Ташкенте, обязаны выучить узбекский.

В контексте интервью Кудратходжаев сокрушённо заявил, что после землетрясения 1966 года, когда советской республике пришлось заново отстраивать город, в столицу Узбекистана приехали... заключённые из Белоруссии, России и Украины, которые затем здесь и остались. То есть огромное количество высококвалифицированных инженеров, строителей, рабочих из разных городов Союза, зачастую командированных Москвой, чиновник свёл к разряду бездарей и заключённых. И вот, мол, они и их правнуки до сих пор не знают узбекского языка.

Нужно понимать, что русский является вторым по значимости и распространению в Узбекистане. Им владеет значительная часть местного населения (как минимум все те, кто начальное образование получил при СССР, во всяком случае в городах). Местные всегда старались отдать своих детей в русские школы, чтобы у них было светлое будущее. Несмотря на отсутствие официального статуса, на русском составляется значительная часть официальных документов, отчётов, издаются книги, печатные СМИ. На территории страны работает сеть государственных учебных заведений, в том числе высших, с преподаванием на русском языке. К тому же русский является языком общения с соседями: казахами, туркменами, таджиками и киргизами.

Даже в программу русских школ узбекский язык включается обязательно. То есть речь идёт о создании почвы для запрета использовать русский в быту? А оскорблять людей по национальному или языковому признаку становится нормой среди чиновников республики?

На реплики обратили внимание в МИД России, вызвав посла Узбекистана из-за русофобских заявлений ректора. "14 февраля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком", — говорится в сообщении нашего ведомства.

Кто такой Кудратходжаев?

Шерзод Кудратходжаев, помимо вышеперечисленных регалий, ещё и председатель некой ННО "Международный пресс-клуб". Если открыть сайт этого учреждения, может создаться впечатление, что это обычная узбекская НПО. "Быстроменяющаяся обстановка в мире требует от отечественных СМИ усиления работы, направленной на укрепление позитивного имиджа нашей страны на международной арене, продвижение за рубежом национального туристического и культурного потенциала, а также донесения до широкой мировой общественности объективной информации об осуществляемой государством внутренней и внешней политике, полноценного выполнения роли общедоступной народной трибуны", — сообщается на сайте организации.

Также в тексте объясняется, что интерактивная площадка будет генерировать "содержательный аналитический контент", предоставлять возможность для "диалога между представителями государства и народа", оперативно реагировать на "события и реформы, происходящие в республике".

Фрагмент беседы, где ректор ташкентского вуза Шерзод Кудратходжаев оскорбляет русскоязычных. Видео © t.me / Валентин Богданов

Интересно, заявления главы организации можно считать попыткой диалога государства с обществом или донесением до мировой общественности информации о государственной политике?

Сам Кудратходжаев при открытии МПК заявил, что "в результате стремительного развития информационных технологий традиционные средства массовой информации теряют свою аудиторию и значительный сегмент потребителей информационных продуктов сейчас перешёл к новостным сайтам и социальным сетям". Эти ресурсы, по его словам, доступны, но не всегда надёжны, поэтому создаваемая площадка призвана помочь отечественным журналистам в подготовке востребованных, злободневных и актуальных материалов, дополняя существующие пресс-службы министерств и ведомств.

Можно ли в таком случае мнение Кудратходжаева считать дополнением к позиции министерств и ведомств республики? Похоже, что площадка МПК, направленная в первую очередь на диалог с Западом, начала закладывать в узбекское общество мины замедленного действия. Связана ли она с Западом напрямую? Это вполне можно допустить, учитывая возросший за последние годы интерес западных НПО к Средней Азии, особенно к медиасреде стран региона.

Западные НПО возвращаются в Узбекистан

Прошлой осенью Узбекистан в очередной раз посетил помощник госсекретаря США Дональд Лу, рекомендовавший реанимировать завершившийся ранее проект под названием "Центрально-Азиатская медиапрограмма", осуществляемый небезызвестным Агентством США по международному развитию (USAID). Официально программа направлена на развитие сбалансированной информационной среды в Центральной Азии, организовывала с этой целью тренинги и учебные туры для журналистов и редакторов, предоставляла гранты для производства контента.

Кстати, в Казахстане Лу провёл тайную встречу с работниками финансируемых из-за рубежа НПО, правозащитниками, "активистами гражданского общества" и "свободными журналистами". Несмотря на закрытость, стало известно, что американского дипломата очень интересовали конфликты, массовые протесты и возможности их организации. Наверняка там присутствовали люди типа Кудратходжаева.

Помощник госсекретаря США Дональд Лу. Фото © ТАСС / Lamkey Rod / CNP / ABACA

В ближайшем окружении президента Узбекистана уже сформировалось плотное проамериканское лобби — это несложно увидеть, пробежавшись по списку инициатив конкретных чиновников, сообщал в 2022 году kz24.news. К таковым относится и родная дочь президента Саида Мирзиёева, управляющая информационной политикой и коммуникациями страны — так любимыми американскими манипуляторами инструментами пропаганды.

По мнению издания, узбекские власти дали добро на возвращение в страну западных НПО, изгнанных в своё время Исламом Каримовым. В частности, речь идёт о возвращении запрещённого ещё в 2004 году фонда Сороса* и признанного нежелательным в России "Фонда Фридриха Эберта".

Судя по высказываниям Кудратходжаева, можно предположить, что работа идёт полным ходом. Подчеркну, что речь идёт не просто о главе какой-то НПО (деятельность которой, кстати, ранее высоко оценил президент республики), но и о ректоре университета и о главе общественного совета Министерства дошкольного образования. И высказался он не просто по поводу языкового вопроса.

Русские не оккупанты, а строители современного Узбекистана

"Население Ташкента было 300−400 тысяч до землетрясения. Потом здесь стало почти миллион. Очень многие остались… Они многие дома сами построили, сами здесь живут…" — говорит он в процессе интервью.

Узбекская ССР. Ташкент. 1 июля 1966 г. На расчищенных от руин площадках строятся дома. Фото © ТАСС / Анатолий Горокрик

Да, эти люди построили сами дома, но не только для себя. И не только дома — всю страну. Ташкент был отстроен заново, да что Ташкент — сегодня 90 процентов населения Узбекистана живёт в домах, построенных в то время.

Нелишним будет напомнить, что цивилизация в нашем понимании этого слова в Узбекистане начала появляться после присоединения Ташкента в 1865 году, тысячи километров железных дорог были построены русскими уже в XX веке. А начиналось это ещё при Российской империи. В УзССР быстро развивалась промышленность, особенно после эвакуации предприятий во время войны. Тысячи специалистов ехали в республику со всего Союза. Добровольно. Когда Кудратходжаев говорит о том, что гнали зэков, он попросту врёт.

Теперь оказывается, что они "оккупанты". Кстати, Кудратходжаев не первый, кто об этом говорит. В мае 2021 года депутат Алишер Кадыров возмутился тем, что во время концерта "Песни Победы" зрители подняли флаг СССР, назвав это провокацией и заявив, что Советский Союз был "оккупантом" и "захватчиком".

Для чего используются выпады против русского языка

Сейчас Республика Узбекистан не входит в ОДКБ и ЕАЭС, чем активно пользуется Запад, упорно продолжая обрывать наши связи и выдавливая всё русское через своих агентов, которые действуют под вывеской "развития информационной среды". Мы видим, в какую сторону она развивается. В ту же, что развивалась на Украине, где ещё 20 лет назад выступавшие против русского языка типа депутата Верховной рады Ирины Фарион воспринимались как маргиналы и фрики, а сегодня их дискурс стал государственным.

Алайский базар в Ташкенте. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Конечно, русских в Узбекистане значительно меньше, однако их полное изгнание, а главное, разрыв всех связей с Россией будет означать потерю этой страны и переход её в сферу влияния США со всеми вытекающими. А Узбекистан — это не только нефть и газ, но и стратегическое положение на перекрёстке торговых путей и важная территория с точки зрения обеспечения нашей безопасности на южных рубежах.

Позволим ли мы совершиться этому? Не пора ли начинать обращать серьёзное внимание на высказывания деятелей типа Кудратходжаева, пока ещё не поздно остановить появление ещё одной "анти-России" на постсоветском пространстве.

* Фонд "Открытое общество" — Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ.

Авторы Дмитрий Родионов