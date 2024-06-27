Россия поддержала Боливию после попытки мятежа и выступила с предостережением
МИД России решительно осудил попытку военного переворота в Боливии
Полиция, военные и журналисты у Дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030
Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Об этом заявил МИД РФ, назвав недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля.
"Решительно осуждаем совершённую 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Мы солидарны с братской Боливией — нашим надёжным стратегическим партнёром", — сказано в заявлении МИД РФ.
Министерство считает императивом политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии. В МИД призвали все конструктивные политические силы и структуры братской страны сплотиться в интересах консолидации народа ради обеспечения суверенитета государства. Россия также обратилась с предостережением от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств. МИД напомнил, что это уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в Латиноамериканском регионе.
Напомним, что накануне в столице Боливии Ла-Пасе военные начали мятеж против официальной власти: солдаты заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. Затем они силой вторглись на военной технике во Дворец правительства. Мятеж возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который незадолго до этого был отстранён от должности главнокомандующего армией. Он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть Родину". Сейчас он задержан, военные покинули площадь.