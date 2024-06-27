Россия поддержала Боливию после попытки мятежа и выступила с предостережением

Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Об этом заявил МИД РФ, назвав недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля.

"Решительно осуждаем совершённую 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Мы солидарны с братской Боливией — нашим надёжным стратегическим партнёром", — сказано в заявлении МИД РФ.

Министерство считает императивом политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии. В МИД призвали все конструктивные политические силы и структуры братской страны сплотиться в интересах консолидации народа ради обеспечения суверенитета государства. Россия также обратилась с предостережением от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств. МИД напомнил, что это уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в Латиноамериканском регионе.