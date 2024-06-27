В Боливии после попытки мятежа задержали троих военачальников

В Боливии после попытки государственного переворота задержали троих военачальников. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.

Одним из задержанных оказался сам Сунига, который и инициировал государственный переворот. Кроме него, в полиции сейчас находятся генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.

По информации агентства, сейчас жители боливийской столицы вышли к полицейскому участку, где находится генерал Сунига. Они выкрикивают лозунги, требуя посадить его в тюрьму.