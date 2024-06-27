В Боливии после попытки мятежа задержали троих военачальников
РИА "Новости": В Боливии после попытки переворота задержали троих военачальников
Полиция, военные и журналисты у дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030
В Боливии после попытки государственного переворота задержали троих военачальников. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу.
Одним из задержанных оказался сам Сунига, который и инициировал государственный переворот. Кроме него, в полиции сейчас находятся генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.
По информации агентства, сейчас жители боливийской столицы вышли к полицейскому участку, где находится генерал Сунига. Они выкрикивают лозунги, требуя посадить его в тюрьму.
Напомним, что накануне в столице Боливии Ла-Пасе военные начали мятеж против официальной власти: солдаты заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. Затем они силой вторглись на военной технике во дворец правительства. Мятеж возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который незадолго до этого был отстранён от должности главнокомандующего армией. Он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть Родину". Сейчас он задержан, военные покинули площадь.