Генерал Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, задержан
Обвинённый в госперевороте боливийский генерал Хуан Хосе Сунига на площади Мурильо в столице Боливии. Обложка © X / ernestofidel730
Возглавивший попытку государственного переворота в Боливии генерал Хуан Хосе Сунига задержан. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.
На транслируемых телеканалом кадрах было видно, как генерала в сопровождении полиции сажают в автомобиль, сейчас он находится в участке. Также известно, что военные уже освободили площадь Мурильо рядом с дворцом правительства.
Напомним, что в столице Боливии Ла-Пасе военные начали мятеж против официальной власти: солдаты заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. Затем они силой вторглись на военной технике во дворец правительства. Мятеж возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который незадолго до этого был отстранён от должности главнокомандующего армией. Он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть родину".