При попытке госпереворота в Боливии ранены девять человек
МВД: Как минимум девять человек ранены при попытке госпереворота в Боливии
Полиция, военные и журналисты у дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030
При попытке государственного переворота в Боливии несколько человек получили ранения. Как сообщил на пресс-конференции глава МВД Карлос дель Кастильо, на данный момент известно как минимум о девяти пострадавших.
"К сожалению, нам известно о первых девяти раненых. Мы не знаем, есть ли пострадавшие от действий военных и их огнестрельного оружия в других больницах", — заявил министр.
Напомним, что в столице Боливии Ла-Пасе военные начали мятеж против официальной власти: солдаты заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом. Затем они силой вторглись на военной технике во дворец правительства. Мятеж возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, который незадолго до этого был отстранён от должности главнокомандующего армией. Он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть Родину". Сейчас он задержан, военные покинули площадь.