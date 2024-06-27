При попытке госпереворота в Боливии ранены девять человек

При попытке государственного переворота в Боливии несколько человек получили ранения. Как сообщил на пресс-конференции глава МВД Карлос дель Кастильо, на данный момент известно как минимум о девяти пострадавших.

"К сожалению, нам известно о первых девяти раненых. Мы не знаем, есть ли пострадавшие от действий военных и их огнестрельного оружия в других больницах", — заявил министр.