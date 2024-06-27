Песков: Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии

Россия надеется, что ситуация с попыткой военного государственного переворота в Боливии в скором времени сможет стабилизироваться, причём без вмешательства извне, в соответствии с законом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что это внутреннее дело страны.

"Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности,. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет", — сказал он журналистам, напомнив о недопустимости вмешательства третьих стран в произошедшее.