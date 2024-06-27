Песков: Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии
Россия надеется, что ситуация с попыткой военного государственного переворота в Боливии в скором времени сможет стабилизироваться, причём без вмешательства извне, в соответствии с законом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что это внутреннее дело страны.
"Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности,. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет", — сказал он журналистам, напомнив о недопустимости вмешательства третьих стран в произошедшее.
Как уже рассказывал Life.ru, в столице Боливии Ла-Пасе начался военный мятеж против официальной власти: солдаты заняли площадь Мурильо рядом с правительственными зданиями и парламентом, а после силой вторглись во Дворец правительства. Переворот возглавил генерал Хуан Хосе Сунига, незадолго до мятежа его сняли с должности главнокомандующего армией. В итоге он вышел на площадь вместе с военными и призывал "вернуть Родину", но позже был задержан. Ситуация не осталась без внимания в мировом сообществе. Россия поддержала страну после попытки мятежа и выступила с предостережением.
ТАСС / ЕРА