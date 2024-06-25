Ушаков заявил о 30 заявках от стран на вступление в БРИКС
На вступление в БРИКС подано уже более 30 заявок. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения". По его словам, Москва работает над списком государств, которые могут получить новый статус партнёров БРИКС, и разрабатывает необходимые критерии.
"Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растёт. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, — Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30", — сказал Ушаков.
Также помощник главы государства зачитал обращение Владимира Путина к участникам "Примаковских чтений". Президент РФ подчеркнул, что БРИКС сегодня становится локомотивом построения справедливого мирового порядка.
"Не сомневаюсь, что вы также рассмотрите роль и перспективы дальнейшего развития БРИКС — объединения, которое представляет интересы мирового большинства и в котором Россия в этом году председательствует. Именно БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления", — отметил Путин.
Напомним, объединение было основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием Бразилии, России, Индии, Китая. Сейчас количество членов БРИКС выросло до девяти: это Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Также ранее Таиланд официально уведомил российскую сторону о намерении вступить в организацию. Кроме того, в начале июня стало известно о желании Турции стать членом БРИКС.
ТАСС / Егор Алеев