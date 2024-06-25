Ушаков заявил о 30 заявках от стран на вступление в БРИКС

На вступление в БРИКС подано уже более 30 заявок. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на форуме "Примаковские чтения". По его словам, Москва работает над списком государств, которые могут получить новый статус партнёров БРИКС, и разрабатывает необходимые критерии.

"Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растёт. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, — Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30", — сказал Ушаков.

Также помощник главы государства зачитал обращение Владимира Путина к участникам "Примаковских чтений". Президент РФ подчеркнул, что БРИКС сегодня становится локомотивом построения справедливого мирового порядка.