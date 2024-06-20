Учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ состоится в Казани в пятницу, 21 июня. На мероприятие приедут свыше 170 мэров и вице-мэров из муниципалитетов Китая, Индии, Турции, ОАЭ и других государств, чтобы поделиться собственным опытом и взять на вооружение уже готовые решения.

"Ожидается приезд свыше 170 участников из 20 государств, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Турция, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Аргентина, Чили, Марокко, Индонезия, Мексика. Это мэры и вице-мэры городов, представители организаций, объединяющие муниципалитеты своих стран", — сообщили в пресс-службе форума.

Стоит отметить, что в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+ сегодня выражают желание вступить руководители муниципалитетов не только дружественных России стран, но и те государства, которые публично поддерживают политику НАТО. К примеру, из Аргентины ожидается приезд руководителя ассоциации мэров, представляющих 45 городов этой латиноамериканской страны. А из Турции планируется приезд мэров таких крупных городов, как Анкара и Конья.

Как известно, руководители муниципалитетов — это низовой уровень власти, люди, непосредственно работающие со всеми группами населения. Их вступление в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+, как отмечают организаторы предстоящего мероприятия, является важным сигналом для жителей этих государств. Это касается экономической, социальной, культурной и других областей и со временем может вылиться в конкретные проекты, позволяющие жителям разных континентов сформировать своё отношение к происходящему на большой политической сцене. В этом смысле Учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ — уже важная победа российских идей.