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10 июля, 17:43

Матвиенко раскрыла число стран, стоящих в очереди на вступление в БРИКС

Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС

В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС", — сказала она.

Чиновница также рассказала о необходимости создания определённых критериев, нужных для вступления в организацию. По её словам, это позволит не рушить идеи организации. Политик заметила, что "это объединение единомышленников, а не клуб по интересам". Матвиенко добавила, что критерии выберут на саммите в октябре.

Она также подчеркнула, что работа организации вызывает у американцев раздражение. Председатель Совфеда считает, что Штаты пытаются давить на страны, но процесс создания многополярного мира не остановить.

Foreign Policy: США недовольны стремлением Таиланда и Малайзии к БРИКС
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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на вступление в БРИКС подано уже более 30 заявок. Совсем недавно желание стать частью объединения изъявили Таиланд и Малайзия. По его словам, Москва работает над списком государств, которые могут получить новый статус партнёров объединения, и разрабатывает необходимые критерии.

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council.gov.ru

Александра Мышляева
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