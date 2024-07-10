Матвиенко раскрыла число стран, стоящих в очереди на вступление в БРИКС

В очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Посмотрите, 24 страны сейчас, если я не ошибаюсь, стоят в очереди, чтобы стать членами БРИКС", — сказала она.

Чиновница также рассказала о необходимости создания определённых критериев, нужных для вступления в организацию. По её словам, это позволит не рушить идеи организации. Политик заметила, что "это объединение единомышленников, а не клуб по интересам". Матвиенко добавила, что критерии выберут на саммите в октябре.

Она также подчеркнула, что работа организации вызывает у американцев раздражение. Председатель Совфеда считает, что Штаты пытаются давить на страны, но процесс создания многополярного мира не остановить.