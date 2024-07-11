Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет ждать китайского лидера Си Цзиньпина на саммите БРИКС, проведение которого планируется в Казани 22–24 октября этого года. Надежду увидеть коллегу из КНР глава российского государства выразил, беседуя с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на полях Парламентского форума БРИКС.