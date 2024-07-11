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11 июля, 12:24

Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет ждать китайского лидера Си Цзиньпина на саммите БРИКС, проведение которого планируется в Казани 22–24 октября этого года. Надежду увидеть коллегу из КНР глава российского государства выразил, беседуя с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на полях Парламентского форума БРИКС.

"Передайте, пожалуйста, что мы ждём председателя Китайской Народной Республики в Казани, в России на саммите БРИКС 22–24 октября", — сказал Путин.

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Напомним, ещё в прошлом году Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани. По его словам, председательство России будет проходить под девизом "Укрепления многосторонности для справедливого глобального развития". Кстати, недавно президент позвал на саммит прибывшего в Москву премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также ожидается, что в ходе мероприятия к БРИКС присоединится Таиланд, по крайней мере такую надежду выразили в МИД страны. Всего же заявки на присоединение к объединению подали уже более 30 государств.

Николь Вербер
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