Путин заявил, что ждёт Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани в октябре
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет ждать китайского лидера Си Цзиньпина на саммите БРИКС, проведение которого планируется в Казани 22–24 октября этого года. Надежду увидеть коллегу из КНР глава российского государства выразил, беседуя с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на полях Парламентского форума БРИКС.
"Передайте, пожалуйста, что мы ждём председателя Китайской Народной Республики в Казани, в России на саммите БРИКС 22–24 октября", — сказал Путин.
Напомним, ещё в прошлом году Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани. По его словам, председательство России будет проходить под девизом "Укрепления многосторонности для справедливого глобального развития". Кстати, недавно президент позвал на саммит прибывшего в Москву премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также ожидается, что в ходе мероприятия к БРИКС присоединится Таиланд, по крайней мере такую надежду выразили в МИД страны. Всего же заявки на присоединение к объединению подали уже более 30 государств.